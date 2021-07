Los 'desahucios silenciosos': miles de inquilinos, obligados a mudarse ante el aumento de precios

Javier lleva seis años viviendo en ese piso. La propietaria era una anciana, tras su muerte la residencia donde estaba la anciana pasó a ser la dueña del inmueble. “Yo más de 700 euros no puedo pagar. Soy buen pagador y no doy problemas, confío en que no me lo suban, pero si lo hacen tendré que mudarme a otro barrio”, asegura. Este joven cuenta que tiene un amigo que tuvo que dejar su vivienda cuando el dueño le aplicó una importante subida. “Se tuvo que a ir a vivir fuera de Madrid cuando su casero le subió el alquiler de 650 euros a 850 euros”.