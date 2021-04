Es casi imposible penalizar las viviendas vacías: ni Europa sabe definirlas

¿Qué es una vivienda vacía? La pregunta no es baladí. De hecho resolver ese interrogante es clave para algunos puntos fundamentales de la futura Ley de Vivienda que negocian PSOE y Unidas Podemos desde hace meses .

Pero ahora mismo no es posible responder a esa pregunta ni en España ni Europa. Ninguna de estas legislaciones recoge una definición que identifique cuándo se considera que un inmueble está deshabitado. Y esa indefinición produce ciertas paradojas en el día a día.

El real decreto ley de medidas urgentes de 2019 en materia de vivienda permite a los ayuntamientos imponer un recargo del 50% en el IBI a la viviendas vacías. Pero como no está claro qué es un inmueble desocupado, en la práctica ningún consistorio puede aplicar esa penalización.

Vista la paradoja los dos socios de Gobierno están decididos a gravar los inmuebles en los que no viva nadie e incluirlo en la Ley. El objetivo es estimular que afloren al mercado todos esas viviendas en las que no hay nadie para aumentar la oferta y frenar así el alza de los precios, especialmente donde los precios están más tensionados.

La definición del Ministerio de Transportes

A ese criterio, se incorporarían algunas excepciones puntuales, pero todavía no tiene el visto bueno de la otra parte del Gobierno, Unidas Podemos, y tendrán que seguir negociando.

Datos sobre viviendas en España

Fuentes del sector inmobiliario se quejan de que España no tenga una base de datos actualizada de los inmuebles que hay en el país. Solo el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica cada 10 años el Censo de Población y Viviendas. La última estadística es de 2013 con datos de 2011. Con un muestreo, e l INE tuvo que decidir los parámetros para identificar lo que se consideraba una vivienda vacía. Esa forma cambiará en el siguiente estudio con utilizando otras técnicas.

“No todas esas viviendas se pueden destinar al alquiler o directamente no se puede entrar a vivir. Hay algunas que no tienen ni suministros”, aseguran fuentes del sector. De hecho, del total, 520.000 de las viviendas desocupadas no son aptas para vivir.