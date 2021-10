El recargo por pisos vacíos sólo aplicará a los propietarios de más de cuatro viviendas

No hay una definición clara sobre qué se entiende por una vivienda vacía. Problema numero uno para poder aplicar cualquier tipo de recargo a estos pisos. Hace unos cuantos años el Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo una primera aproximación y salieron 3,5 millones de casas vacías. Sin embargo, la forma de llegar a esa cifra no terminaba de reflejar bien la realidad, según los expertos. En estos millones había muchas segundas residencias que no podían considerarse vacías.