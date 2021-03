El 'banco malo' y sus 57.000 inmuebles: ¿podría destinarse su stock a vivienda social y acabar con el problema del alquiler?

Podemos quiere destinar el stock al parque público

¿Cuántos pisos tiene el banco malo?

“Es muy complicado saber el stock de viviendas que tiene la Sareb”, reconoce Joan Ripoll. El director del Departamento de Empresa y Economía de la Universitat Abat Oliba asegura que “a menudo estas viviendas del banco malo están ubicadas donde no hay problemas de precios o suelen ser pisos que son muy difíciles de vender o que no están acabados”. Los inmuebles de la Sareb no están en primera línea de mar, ni en el centro de las ciudades, sino que son activos de difícil salida en el mercado. Ripoll recuerda que “los precios elevados del alquiler se dan en zonas determinadas como Madrid y Barcelona y ahí la Sareb no tiene una cartera importante”.