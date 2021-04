El turista español vuelve a buscar “destinos de interior y poco masificados” para este verano

Además, advierte de que no ser capaces de transmitir una imagen de seguridad más allá del 30 de junio será una catástrofe para todos los destinos estacionales, sobre todo los costeros y vacacionales.

Respuesta: Se ha notado una reactivación de las reservas desde que se anunció que no se prolongaría el estado de alarma , pero hay que tener en cuenta que partíamos de cero. Ahora estamos en una media del 40%, cuando en estas fechas en un año antes de la pandemia estaríamos en torno al 65% .

Aun no son reservas efectivas y todo irá en función de la evolución de la pandemia y de ver qué instrumentos pueden tener las comunidades autónomas para realizar cierres perimetrales una vez que concluya el estado de alarma, así que lo que recomendamos es mucha prudencia.

R: Las reservas vienen del turista doméstico y nacional, igual que sucedió el año pasado, y no se están dando mayoritariamente en lugares de costa netamente turísticos , sino en los destinos de interior, que el pasado año fueron los que mejor funcionaron.

Castilla La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Galicia tuvieron unos ratios de ocupación aceptables, motivados por tres razones: turista español, desplazamientos en vehículo y la búsqueda de destinos menos masificados con tipologías de alojamiento donde no estén cohabitando en zonas comunes con otros turistas. Ahora son estos mismos destinos son los que más se están reclamando.

R: No podemos saber que va a suceder porque las reservas que tenemos a día de hoy no son reservas efectivas, no están confirmadas. Por culpa de pandemia hemos vivido pasos hacia delante y hacia atrás, y eso ha provocado que las políticas de cancelación de los establecimientos turísticos sean ya tremendamente flexibles.