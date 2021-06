Los vecinos de un edificio de Valencia adquirido por un fondo buitre denuncian que les quieren echar

Los vecinos del número dos de la calle Sogueros en barrio del Carmen de Valencia temen que, si no llega una solución de última hora, tendrán que abandonar sus casas en unas semanas.

Si finalmente se tienen que marchar, para la mayoría supondría no solo perder un piso, sino que tener que dejar atrás toda una vida llena de recuerdos.

Es el caso de Carmen, que lleva 62 de los 68 años que tiene, viviendo en el que considera su único hogar. “Estoy jubilada, he pasado aquí toda mi vida y no me quiero marchar”, señala Carmen Solís.