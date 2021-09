150 alumnos no vuelven a clase en Jerez por las peligrosas grietas en las paredes del colegio

En el CEIP Guadalete de El Torno, en Jerez de la Frontera no ha comenzado el nuevo curso escolar, y no hay fecha para que lo haga. Desde hace casi 16 años, este centro viene sufriendo grietas y desperfectos que se han ido agravando con el paso del tiempo y la situación se ha convertido en demasiado peligrosa para volver a las aulas. Son muchos los informes que se han realizado pero ninguno ha concluido en arreglar los problemas estructurales del edificio o en caso de que no exista peligro, certificarlo. Por ello, el AMPA y la dirección del CEIP Guadalete han decidido no comenzar el curso escolar.



El director del colegio, Alejandro Sánchez, ha asegurado en declaraciones a NIUS que esto de las grietas lleva más de 13 años, aunque se han incrementado con el paso del tiempo. "Yo no voy a permitir que entre ningún alumno hasta que no me den por escrito que no existe peligro" asegura.



Muchos han sido los estudios que se han realizado al centro por petición del propio CEIP Guadalete a la Delegación de Educación en Cádiz, pero hasta el momento no existe ninguna solución. "Estamos a la espera de un estudio geotécnico que nunca llega, y queremos abrir el colegio pero con todas las garantías de seguridad necesarias", concluye Sánchez.



Parece que el curso escolar va a tardar en comenzar en El Torno, pero si lo harán las concentraciones de padres y alumnos con lemas como: "Queremos estudiar con seguridad", "Los niños de El Torno tenemos miedo", o "Instalaciones Dignas para una educación segura".