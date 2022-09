Bandera roja en dos playas de Gibraltar por vertidos del buque OS35

La Consejería de Salud y Consumo, a través de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz, ha emitido este domingo la resolución en la que se declara apto el baño y uso de la playa de Poniente de La Línea de la Concepción tras las labores de limpieza y adecuación para eliminar los restos del vertido originado por el buque accidentado OS35 cercano a Gibraltar, un incidente que ha motivado que, por su parte, el Gobierno del Peñón haya acordado levantar la 'bandera roja' en las playas de Little Bay y Sandy Bay .

Tras estas labores de adecuación y limpieza, el último informe con fecha de este domingo, 4 de septiembre, ya no observa restos de vertido , por lo que "han desaparecido las causas que motivaron la prohibición de baño".

No obstante, desde la Junta se advierte de que el vertido al mar provocado por el OS35 "puede provocar la llegada de nuevos restos, aunque en menor proporción , debido a las corrientes, mareas y vientos".

De esa actualización se desprende que en la Playa de Levante "no se ha informado de la existencia de hidrocarburos", y en la de Camp Bay "no se ha informado de nuevos hidrocarburos", mientras que en la de Catalan Bay se han detectado "algunas manchas dentro de las barreras", si bien "no hay fuel pesado en la playa".