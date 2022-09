Carmela, la empleada de banca de Sevilla que lo dejó todo para organizar quedadas de mayores

Una década trabajando en la banca fue suficiente. "Era un mundo gris, oscuro y triste", dice hoy Carmela Sillas , "y no me llenaba". Eso era antes. Porque esta esta granadina de acento y sevillana de residencia, dijo adiós en 2017 a cheques, formularios e hipotecas para cumplir un sueño: dedicarse a los mayores .

"Siempre he tenido vocación por ellos", explica Carmela, pero también tenía una duda ¿Qué podía hacer ella por los mayores? "Casi todo está vinculado a cuidados y sanidad", nos cuenta. Pero eso no le gustaba, "ni tampoco estaba formada para ello". Buscaba algo más práctico... y lo encontró. "Se me ocurrió que la gente mayor que estaba sola necesitaba compañía ".

Así, poco a poco, se fue haciendo un nombre entre el ocio de los mayores. "Me llaman muchas personas viudas" , dice Carmela, pero también muchos hijos pidiendo ayuda porque ven muy solos a sus padres. Con todos, Carmela queda de forma individual antes de organizar cada quedada. A solas, habla con ellos de todo para conocerlos mejor. "Me han llegado a contar cosas íntimas o secretos de familia", cuenta Carmela, que se convierte en una especie de confidente.

Eso no quiere decir que no surja el amor. Carmela ha servido de cupido para muchas parejas que se conocieron gracias a las quedadas. En ese caso no pueden volver a las quedadas porque solo es para personas que están solas. "Mi misión es que se conozcan, se den los números de teléfono y ya no me necesiten más", cuenta a NIUS.