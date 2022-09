El concejal tiktoker de Chiclana nominado a 'mejor educador digital de España': “Ahorro tiempo y disgustos a la gente”

“En los años que llevo de concejal me he dado cuenta de que la gente viene con dudas que no tienen nada que ver con las competencias del ayuntamiento pero que siempre son las mismas: cómo crear, por ejemplo, el certificado digital o cómo conseguir un certificado de nacimiento. Se me ocurrió, hacer un video explicativo para algunos vecinos”, cuenta a NIUS. Lo que empezó siendo un favor personal, vía WhatsApp, se ha convertido en una cuenta de TikTok que, en poco más de un año, ya alcanza los 83.000 seguidores.