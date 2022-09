La vuelta al cole de los Guajardo-Fajardo con 8 hijos y otro en camino: "Un dineral y un follón"

Esta familia sevillana supernumerosa se prepara para una cuesta de septiembre mucho más empinada que la del resto

Lo de los Guajardo-Fajardo García son palabras mayores. Porque hay familias numerosas y luego está la de Tere y Javier. Este matrimonio sevillano tiene, nada menos, que ocho hijos y el noveno en camino. Javi, Teresita, Gonzalo, Ignacio, Emilio, Marta, María y Carmen. Todos, menos uno, en edad escolar.

Como reconoce la propia Tere, la vuelta al cole para ellos es un auténtico "follón". Libros, materiales, ropa, zapatos, mochilas, extraescolares. Lo de esta familia no es la cuesta de septiembre, si no directamente una pared. “Si es complicado para familias con varios hijos, imagínate con tantos”, señala.

"Un dineral", dice, que prefiere no pensar mucho. Solo el material escolar se lleva, mínimo 100 euros por niño. “Eso si no tienes que comprar maleta o carrito que son otros 30 euros”, añade. Sus hijos no tienen uniforme obligatorio, pero sí ropa deportiva. “Mínimo un chándal por niño y dos camisetas”. Multiplicado por 8. Hagan sus cuentas. “Y no es solo septiembre, durante el curso van surgiendo muchísimos gastos”, recuerda.

Eso sí, en esta familia son ya unos expertos en reciclar. "Lo que se le va quedando pequeño a los mayores, lo van heredando los que vienen detrás". El viejo truco de toda la vida para ahorrar en gastos.

Más de 300 euros por niño

Según datos de Cetelem, en la vuelta al cole los andaluces gastarán una media de 306 euros por niño. Si lo multiplicamos por 8, la cifra se acerca a los 2.500 euros. Tere reconoce que, en años anteriores, intentaba buscar las opciones más económicas. "Me iba de una tienda a otra. Compraba en la más barata, luego alguna amiga lo encontraba a mejor precio y otra vez a descambiar y vuelta a empezar”, nos cuenta.

Un esfuerzo, dice, que a la larga no compensa. "Lo que ahorro por un lado, lo gasto en gasolina y, sobre todo, en tiempo". Así que este año, la opción más cómoda, la más cercana: “La papelería justo al lado de casa, les digo los siete cursos y me lo dan todo preparado en una bolsa con el nombre de cada niño. Eso a mi me da la vida. ¿Qué son? ¿10 euros más? No merece la pena. Es más importante el tiempo”, insiste.

Cualquiera podría pensar que con 8 niños en casa, el inicio del curso es un alivio para estos padres, sin embargo, con la vuelta al cole llega también el estrés cotidiano. “Puede sonar raro pero no tengo ganas de rutina para nada. Todo el día corriendo, madrugar, colegio, extraescolares. Por las tardes, soy como una taxista”.

Un croquis para organizar quince extraescolares a la semana

No es para menos. Cada niño tiene dos extraescolares a la semana. "Inglés y algún deporte, salvo el mayor que tiene tres". Hagan sus cuentas: quince clases por dos días a la semana. "Llevo un croquis en el coche para saber qué toca y no dejar a un niño en la clase que no es. Suelto a uno, recojo a otro, vuelvo a por el siguiente. Es imposible aprendértelo de memoria”, señala.