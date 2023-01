La Cabalgata de Marchena, en la que murió una mujer, seguirá usando tractores pero irá por calles más amplias

Sobre el uso de la batea, el Ayuntamiento ha considerado que la falta de estabilidad en el transporte de personas en movimiento, debido a los ejes centrales, y los problemas en el giro ante el tamaño de las calles del municipio no era la solución ideal. "Marchena es un pueblo, no una capital. No tiene grandes avenidas que pudieran ser el formato idóneo de las bateas remolcadas por todoterrenos. No es una Sevilla o Málaga capital"