La urna con cenizas que reposa desde hace tres meses en la comisaría de Chipiona 'descansará' en el Santuario de Regla

La urna con los restos no pasa desapercibida en las visitas que, dos días a la semana, se organizan a la Jefatura. “Los hay que llegan y me preguntan por las cenizas. Algunos incómodos y otros para mostrarles sus respetos . El otro día una señora mayor incluso le rezó un Padre Nuestro”, apunta Márquez que reconoce que hay compañeros que prefieren quedarse en la puerta del despacho desde que el difunto reposa dentro.

En un primer momento, pensaron en esparcir las cenizas en el mar pero esta opción no es tan sencilla. “Habría que pedir una autorización y nosotros no estamos legitimados al no ser familiares ni tener relación con el difunto. Por no saber, no sabemos ni quién es, ni cuál era su deseo”, recuerda.