Yassine Kanjaa vivía en una casa ocupada de Algeciras con varios compañeros: "Hace unos meses cambió su forma de ser"

Kanjaa, nacido el 6 de octubre de 1997, había llegado a España pocos días antes de ser identificado y no tenía permiso de residencia. Se le abrió un expediente de expulsión, según consta en su ficha policial, pero nunca se ejecutó la deportación. “La falta de colaboración con las autoridades marroquíes hace que estos procesos se paralicen”, asegura el fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros. En este caso, ni siquiera llegó a pisar un centro de internamiento de extranjeros (CIE), paso previo a la expulsión.

Desde su llegada a España vivía en la planta baja de una casa ocupada llena de suciedad y se movía en ambientes de drogas. En esta vivienda, en la primera planta, también viven compañeros magrebíes aunque no tenían una estrecha relación él, hablaban de vez en cuando. Uno de ellos, se llama Aimar y cuenta que hace unos meses Yassine Kanjaa había cambiado su forma de ser. "Se molestaba mucho y antes no", relata. En un momento dado, días atrás, llegaron a ver el machete, el arma que usó para el asesinato y, cuando le preguntaron qué hacía con eso, este le respondió: "No es tu asunto, es para algunas personas que molesten les quito la vida". El arrestado estaba en el punto de mira policial por conflictivo pero, en ningún momento, se le había relacionado con el yihadismo o la radicalización. Según las fuentes, había tenido alguna discusión con vecinos pero nada que hiciera sospechar que podía llevar a cabo lo ocurrido.