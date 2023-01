Juan, el profe de Lengua que recoge dinero para que sus alumnos sin recursos puedan viajar: "Se me partía el alma"

Pero proceden de familias con pocos recursos que tienen dificultad para llegar a fin de mes. “Muchas en paro o con un solo sueldo, muy bajo, con muchos miembros”, explica Juan que asegura que lo tienen muy difícil para afrontar el día a día. Por eso cuando el profesor propuso el viaje, todos le dijeron que no podían pagarlo. “ Se me rompió el alma ”, asegura.

“La mayoría de los jóvenes no han salido de su ciudad y es posible que sea una ocasión única en sus vidas”, explica el profesor que tiene la esperanza de conseguir el dinero necesario. En cuatro días, ya han recaudado más de 4.000 euros. De no ser así, dice, tiene un plan B. “Podríamos modificarlo para ajustarnos al dinero recaudado. Ya veríamos de suprimimos Lisboa o quitamos días. Como si terminamos en mi pueblo”, asegura Juan, que no piensa tirar la toalla.