El padre de Marta del Castillo busca con un dron el cuerpo de su hija: “Con la Policía ya no contamos"

"Me prometieron que sería el Cuerpo Nacional de Policía quien mirara esto con discreción", lamentaba el padre de Marta hace algo más de dos meses, indicando que si no lo hacía la policía, lo haría él. "Ya me encargo yo", anunció en Twitter, tal y como finalmente ha procedido. “Con el CNP, ya no contamos”, ha señalado, en referencia al Cuerpo Nacional de Policía.