El voto de Maribel el 28M, con un hijo en las listas del PP y otro de Vox en Alcalá de los Gazules: "No se lo diré ni a ellos"

El próximo 28 de mayo no es un día fácil en la casa de Maribel Trujillo. Sus dos hijos se presentan a la alcaldía de Alcalá de los Gazules , en Cádiz. Miguel Moreno lo hace como candidato en la lista de Vox y Manuel, en la del Partido Popular. "El voto será secreto", dice Maribel, "no se lo diré ni a ellos".

De hecho, en su casa hace meses que no se habla de política. Ninguno de los dos le ha pedido el voto. "Mamá vótame no me lo ha dicho ninguno", explica Maribel. Lo que sí está claro es que votará a alguno de los dos. "Estoy contenta por ellos, pase lo que pase", dice su madre, "aunque no salga ninguno".