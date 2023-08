Olga Carmona tras conocer la muerte de su padre: “Sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido”

“Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, escribía en Twitter Carmona, apenas unas horas después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hiciese público el fallecimiento y le mostrara sus condolencias.