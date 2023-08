El anuncio de una casa de apuestas que indigna al Peñón: “El ganador se queda con Gibraltar”

A lo que Picardo le ha contestado en redes sociales: “Puede que te parezca gracioso. Es ofensivo para el pueblo de Gibraltar que bromees sobre nuestra patria. Este es nuestro hogar. No es de nadie para reclamar y no es de nadie para dar. De todos modos, no podrías permitirte pagar esta apuesta, así que no apuestes lo que no puedes permitirte”, expresaba el ministro principal.