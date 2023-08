“Acoso” y “hostigamiento” a pescadores españoles en aguas del Peñón: “Nos tratan como a delincuentes”

Diariamente, desde hace casi veinte años, faena en las aguas que rodean a la colonia, una zona que España considera bajo su soberanía y Gibraltar reclama como británica. “ Muchos han dejado de ir por la presión que ejercen sobre nosotros. Ya quedamos muy pocos”, lamenta a NIUS este pescador que asegura que es la zona más productiva en materia pesquera y que, de lo contrario, tendría que dejar el oficio porque no le saldría a cuentas.

El pasado lunes Jonathan fue abordado por dos embarcaciones de las autoridades de la colonia británica: una patrullera de Aduanas y otra de la Royal Gibraltar Police. El pescador asegura que lo trataron “como a un perro o un delincuente”, ya que los agentes le amenazaron con ser detenido si no se identificaba y lo tuvieron más de una hora retenido. “ Aquí me tienen acorralado” , asegura Jonathan en un vídeo en el que graba cómo las dos embarcaciones de la colonia rodean su pesquero y le obligan a mostrarle su DNI español.

“A mi España me dice que puedo venir a pescar aquí, que las aguas son españolas. Sus pescadores sí pueden venir a pescar tranquilos. Nosotros no podemos coger cuatro lenguados o cuatro salmonetes. Nada, que estoy denunciado. Se van, vienen, me hacen fotos, todo el día acosándome”, relata el pescador en el vídeo.