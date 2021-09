31 diseñadores de moda flamenca participan en los desfiles programados para este sábado en Sevilla

María Lama de Góngora, artífice de la firma Lamágora, realiza complementos de moda flamenca, desde pendientes hasta peinecillos. No hay flamenca en Sevilla que no haya lucido uno de sus diseños por el Real de la Feria. En declaraciones a NIUS María ha señalado que "económicamente ha sido arrasador, la facturación ha bajado más del 60%. En mi caso he podido mantenerme porque no tengo alquiler ni empleados", asegura María.