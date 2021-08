Los vecinos de la calle Hurtado en Málaga reclaman una rampa hacia la libertad que salve 68 escalones

Una vecina de la calle Hurtado, Carmen Tomé, que aún puede moverse bien, asegura que cuando la visitan sus nietos es un suplicio para los carritos de bebés subir y bajar esos escalones. "A ver si el alcalde nos contesta porque yo le he enviado 5 escritos, además sobre todo que arreglen lo de Pepito, que el pobre no deja de llorar", asegura Carmen a NIUS. Pepito es José Martín, otro vecino que lleva más de 20 años viviendo en la calle Hurtado y que solicita que le cambien su vivienda por un bajo porque al ir en silla de ruedas no puede salir de esta ya que el edificio no cuenta con ascensor.