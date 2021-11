Abrigos y mantas para combatir el frío en un colegio de Córdoba sin calefacción

Con una caldera que no funciona, una climatización que no se puede enchufar y unas ventanas que no pueden abrir, el frío se cuela cada día en las aulas donde estudian cerca de 170 niños. De momento, lo más rápido sería adquirir una nueva caldera, “la vieja tiene unos 40 ó 50 años y no se puede reparar”, explican desde el Ampa. Pero mientras alguien se decide cuál será la solución, los alumnos de este colegio de Córdoba siguen llevando a clase abrigos, mantas, gorros y guantes y alejándose todo lo posible de las ventanas.