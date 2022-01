Aceituneros de Jaén se plantean "dejarlo todo" asfixiados por la subida de costes y, de remate, la nueva PAC

Ángel es ingeniero técnico agrícola y en sus 53 años no ha conocido otra cosa que no haya sido trabajar en el campo. Sus padres adquirieron más de 80 hectáreas de olivar y cuando los hijos fueron mayores formaron una comunidad de bienes. Hasta ahora han conseguido vivir exclusivamente del rendimiento de esos olivos cuatro familias, aunque asegura que con la nueva PAC les va a ser muy difícil seguir manteniendo las tierras .

"Me veo incapaz de abandonar mi tierra, pero son 20.000 euros menos de ayudas que vamos a recibir en mi familia, un 50% de nuestros ingresos, y eso sumado a que los precios cada vez están más bajos y los costes de producción son abusivos, hace que mucho de mis compañeros se estén planteando dejarlo todo. No me extraña", lamenta Ángel, quien hace hincapié en la subida del 150% en el precio de la electricidad o en los carburantes y fitosanitarios.