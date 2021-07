"Moros no": el ataque contra un joven jugador de origen marroquí en un pueblo de Huelva

El viernes Achraff Habbar tenía previsto ir a la playa, pero el coche le dejó tirado en una cuesta. Entonces no sospechó nada . Empujando, dejó el coche aparcado y se olvidó de él hasta que el lunes fue de nuevo a por él. No había sido una casualidad.

“En el campo es normal que me llamen moro”, explica Achraff, pero enseguida se corrige a sí mismo: “normal no es... pero sí habitual”, se lamenta. Lo que no es ni normal ni habitual es que se lo digan fuera del campo y de la forma en la que lo han hecho.