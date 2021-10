Adrían Mancera, el joven diseñador marbellí que ha vestido a Lady Gaga: "Para mi es un sueño"

Formado en la Escuela de San Telmo de Málaga, puso en marcha su firma hace cuatro años, nada más terminar los estudios, y desde entonces no ha dejado de tejer una red de contactos de rostros conocidos. El año pasado firmó el diseño rojo que llevaba la artista Shakira en el videoclip 'Girl like me' junto a Black Eyed Peas. En ese caso, fueron sus estilistas quienes le buscaron. En 2019 el actor Billy Porter, lució otro de sus trajes en la Fashion For Relief.