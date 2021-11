El día que el guardia civil Joaquín Reyes salvó la vida de una niña de tres años en Garrucha

Joaquín Reyes tiene 50 años y desde hace 20 está destinado en el puesto de la Guardia Civil de Garrucha, en Almería. Este miércoles estaba de servicio en una oficina controlando la entrada y salida cuando sobre las once de la mañana escuchó los gritos desesperados de una mujer. Su hija, de tan solo 3 años, había caído desplomada al suelo.

“Socorro, mi hija se muere, ayuda”, gritaba la madre. El agente no dudó en acercarse y vio a la pequeña convulsionando. Ella le tocaba la cara y la niña no reaccionaba. Le pidió a la madre que lo dejara actuar: “Perdió el pulso, no respiraba”, cuenta a NIUS Joaquín. Rápidamente la tumbó en el suelo y comenzó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar… “A los 40 segundos la niña dio un fuerte suspiro y volvió a respirar”, recuerda el agente.