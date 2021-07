Agotados los test de antígenos en las farmacias sevillanas: 10.000 en una semana

En apenas una semana se han vendido en las farmacias de la provincia de Sevilla 10.000 test de antígenos. Desde que el Consejo de Gobierno aprobase la venta en farmacia de los autotest Covid, ya se han agotado en Sevilla todos los de la primera remesa. Por ello se ha hecho el pedido para que en los próximos días lleguen 90.000 más.



Las farmacias esperan que la nueva remesa llegue hoy mismo ya que existen numerosas peticiones debido a que Sevilla se encuentra en plena quinta ola, con aumentos de contagios diarios sobre todo en la población más joven.



Pese a que no son fáciles de usar, la incertidumbre de saber si hemos contraído o no el coronavirus hacen que nos acerquemos a la farmacia para adquirir uno de estos autotest. Para ello, los farmacéuticos explican la forma de realizarlo, ya que hasta el momento sólo se venden en farmacia los nasales, aunque no se descarta que en el próximo pedido lleguen los de saliva, mucho más fáciles de usar.