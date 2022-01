La despedida de Toscano tras 40 años en la alcaldía: "Con errores y aciertos, dejo cosas buenas en Dos Hermanas"

Francisco Toscano, Quico, el hasta hoy alcalde del pueblo de Dos Hermanas, Sevilla, se ha despedido en el pleno tras renunciar a su acta. Ha estado más de tres décadas al frente del ayuntamiento. "Me voy en plenas condiciones físicas y mentales", decía nada más empezar su discurso. Así ha descartado que su salida esté relacionada con "ninguna pesadilla" que tenga que ver con su salud.

Toscano ha explicado que el "momento perfecto" es ahora para no empañar las próximas elecciones municipales con rumores acerca de si se iba o no. A casi 18 meses de los próximos comicios "dejo claro, que con errores y aciertos, he hecho cosas buenas por el pueblo".