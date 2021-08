Los pueblos 'olvidados' de Granada se plantan ante la Junta y la burocracia: reclaman médico y autobús

Escuchar que las promesas de los políticos se las lleva el viento es habitual. Sobre todo, en conversaciones distendidas, cuando alguien manifiesta un desencanto especial con la gestión de sus gobernantes. Sin embargo, estas palabras sorprenden más si sale de la boca de un político . Pero el alcalde de Vélez de Benaudalla (Granada, 2.900 habitantes), Francisco Gutiérrez, es tajante: “ Los políticos se llenan la boca con la despoblación, pero luego no la apoyan ; al contrario, no hacen más que beneficiar a las grandes ciudades y olvidarnos a los pueblos pequeños”.

Antonio Granados, delegado de Fomento en Granada, dice que ya trabaja en soluciones para los pueblos de estas comarcas y traslada la responsabilidad al PSOE de Andalucía : “Las concesiones de transporte se dieron en 1998. Ahora llevan ocho años caducadas y algunas funcionan con parches provisionales. Desde hace 20 años, no se ha modificado nada y cambiarlo es difícil. Modificar una línea de autobús de la noche a la mañana es, sencillamente, ilegal. Este tipo de contratos necesita un proceso burocrático que no es precisamente rápido”, dice. Para él, este problema es la consecuencia “del desinterés que mostraron los gobiernos socialistas anteriores por la gestión de los servicios públicos”.

Este servicio de taxis que tienen los vecinos de Los Guájares, “superprovisional” según Granados, se agotará cuando los fondos destinados al proyecto se terminen. Antes de que eso ocurra, el delegado asegura que habrá un contrato nuevo que sustituya al anterior. Respecto a la línea de autobuses, la previsión de la delegación es que esté para noviembre o diciembre de este año : “Nosotros hemos hecho ya los informes técnicos; llevamos desde el 15 de julio trabajando en ello. Sin embargo, tenemos que esperar a los trámites administrativos. Es un asunto que no depende de nosotros al completo. Modificar la ruta existente es imposible, porque habría que revisar los contratos públicos. No son gestiones rápidas”, aclara Granados.

En Nigüelas, sin embargo, no existen estos taxis. Rita Rodríguez, la alcaldesa, dice que la situación en la que se encuentra su pueblo deja en jaque a la tercera edad. Algunas personas, que no tienen vehículo, tienen que estar pidiendo favores a familiares y conocidos para que alguien les lleve fuera del pueblo. Ocurre lo mismo en Villamena y en Vélez de Benaudalla, según sus intendentes.

Los alcaldes de estas localidades afectadas coinciden en que la respuesta de la Junta de Andalucía ante la insuficiente atención médica es que, por motivos de seguridad sanitaria, las consultas se están haciendo por teléfono y no son necesarios tantos efectivos sanitarios que estén presencialmente. Sin embargo, para el alcalde de Dúrcal, este argumento no se sostiene: “Si el resto de las administraciones estamos volviendo a la atención presencial, ¿por qué en materia sanitaria no es así todavía? Cuando las personas están con mascarillas, en un lugar ventilado, como estoy yo, no debe haber ningún problema”.