Alex y Jess, el matrimonio sudafricano que vino a Sierra Morena para salvar al lince ibérico

¿Bisontes europeos en Jaén? Sigamos por aquí. Una vez instalados, Alex y Jess decidieron implantar un rebaño de 17 bisontes procedentes de Polonia , una especie que casi despareció del planeta a principios del siglo XX. No fue lo único. También plantaron 3.000 encinas microrrizadas de trufa negra. “Estamos muy concienciados con la conservación de la naturaleza”, cuenta Alex.

Así fue como conocieron la existencia del lince ibérico y así fue como decidieron colaborar con el Proyecto Life Iberlince de la ONG Fundación CBD-Hábitat. “Nos enamoramos de este animal”, dice Alex, “las veces que lo he visto me he emocionado”.