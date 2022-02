Los andaluces prefieren puntos de vacunación sin cita por la lentitud de los centros de atención primaria

Los usuarios se quejan de la excesiva burocracia, de la lentitud a la hora de poder recibir la dosis, que los centros de salud están saturados y se tarda mucho en tener cita y administrar la vacuna. Otros se quejan de la aplicación, que no funciona, que no da cita para vacunación, que no ofrece datos. Muchos optan, cansados de esperar, por acudir a lugares de vacunación sin cita como este de Fuengirola, en donde, presentando la tarjeta sanitaria, se puede recibir la dosis rápidamente.