Andalucía se centra en convencer a 780.000 andaluces de que se pongan la vacuna

La Junta de Andalucía se ha marcado un nuevo reto: convencer a los más de 780.000 andaluces mayores de 12 años que por cualquier motivo aún no están vacunados contra la Covid-19. En total, solo el 10% de la población andaluza no se ha vacunado, ya sea por haber pasado la enfermedad meses atrás o por no querer vacunarse. Por ello, la Consejería de Salud ha colocado 138 puntos de vacunación distribuidos por toda la comunidad para conseguir que se vacunen, sin necesidad de pedir cita previa.