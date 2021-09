Andalucía pide a los profesores no vacunados que hagan otras tareas que no impliquen contacto con los niños

La Constitución, recuerda, no permite obligar a la vacunación por lo que la opción más viable es una ley de estado para poder imponer al menos la evaluación y para que no contagien. Al mismo tiempo, ha asegurado en declaraciones a Canal Sur Radio que la mayoría de los profesores se han vacunado y que, a quienes no lo han hecho, se les ha pedido que se retiren a tareas que no impliquen contacto con los niños y que se hagan también test diarios para evitar los contagios.