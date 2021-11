Andalucía propone más horas de matemáticas, lengua e inglés en toda la enseñanza obligatoria

De este modo, por ejemplo en Religión la Lomloe exige un mínimo de 210 horas en todo el curso, de modo que mientras que ahora en Andalucía se están dando 315 horas, en el nuevo curriculum se establecerán 210 horas. Por su parte, bajan las horas para Conocimiento del Medio , de 630 a 525, pese a que la Lomloe establece 480 horas. Se aumentan las horas que se dedican a Arte y Valores , ya que en Andalucía en este momento no se llega al mínimo establecido por la nueva norma, y se mantiene las horas para lengua extranjera, ya por encima de las que establece la Lomloe (360).

El consejero ha resaltado "la coherencia de esta apuesta con las mejoras introducidas y en la misma línea en el anterior currículum, reforzando las competencias matemática y lingüística, con la continuidad en el impulso del pensamiento computacional y la robótica en el currículo, pero también por las Humanidades, porque mantenemos la apuesta por la Cultura Clásica. Tenemos claro que nosotros sí vamos a ofertar Filosofía en ESO como optativa, porque no hay tecnología sin pensamiento ni hay pensamiento sin una cultura humanista", ha recordado Imbroda, que también ha subrayado la consolidación de las horas ya aumentadas en Educación Física en Primaria.

Por su parte, Castillo ha apuntado que "habrá menos flexibilidad en Secundaria desde el punto de vista la organización de las asignaturas", mientras que en Primaria "sí habrá más", toda vez que ha añadido que el ministerio "no ha establecido unos objetivos vinculados a cada niño, sino que ha marcado un perfil de salida".

Asimismo, ha lamentado que la Lomloe "no viene acompañada de una propuesta de financiación adecuada , porque para diversificar, para programas de mejora, atender la diversidad o tener grupos flexibles se necesitan refuerzos". "En la práctica necesitamos fondos que el ministerio no ha previsto, ni aparecen como la financiación de la Lomloe", ha añadido.

Respecto a los cambios introducidos por el Real Decreto de Evaluación publicado por el Gobierno de España, Imbroda ha reafirmado que a diferencia de lo que propone el Ministerio, en Andalucía "estamos por la cultura del esfuerzo, porque no hay objetivo, éxito, sueños, no hay nada que puedas alcanzar si no es a través del trabajo", al tiempo que ha indicado que tratarán de publicar las instrucciones para la evaluación en todas las etapas educativas "a mediados de diciembre". Además, han apuntado que la nueva norma solo te deja repetir dos veces en todas la enseñanzas obligatorias.