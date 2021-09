Andalucía quiere poner la tercera dosis a todos los mayores no solo en las residencias

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, quiere vacunar con la tercera dosis a los mayores de 80 años y los grupos dependientes en domicilios. Así lo ha asegurado el Consejero Jesús Aguirre "Ahora que hemos empezado en residencias, habrá que ir pensando en incluir otros grupos de edad ", ha señalado. Aguirre ha querido poner en valor las cifras de vacunación en la comunidad aunque recuerda que las dosis no impiden el contagio, protegen frente a una evolución anómala del virus. El objetivo de la Consejería de Salud en Andalucía es extender la tercera inyección de refuerzo a todos los mayores, empezando por los de más edad hasta llegar a los 70 años. Teme que la aparición de nuevas variantes en países que no están inmunizados acabe provocando nuevos contagios en las personas más vulnerables.

Hasta que la Comisión de Salud Pública no ha acuerde esta dosis adicional con criterio general entre los mayores de 70 años no se podrá empezar a poner. El Ministerio de Sanidad y las comunidades dieron vía libre a la administración de la tercera dosis del medicamento contra el coronavirus a las personas residentes en centros de mayores por su perfil de fragilidad y pluripatología en un entorno cerrado. Andalucía quiere aprovechar la campaña de vacunación contra la gripe e inocular una tercera dosis a los mayores en residencias. La gripe, que tuvo una incidencia mínima el pasado invierno, puede circular más la próxima temporada.

De los más mayores a los más pequeños. Aguirre ha asegurado que "posiblemente" la Consejería empiece con la inoculación de la franja de cinco a once años "a finales de octubre".



"Estamos planificando administrar las dosis en las propias escuelas porque la incidencia más alta la tenemos en niños de cero a once años, en un 94%, y en las personas mayores de 85 años, con un 90%", ha señalado.



Del mismo modo, ha manifestado que en el estudio que ha hecho Pfizer se está planteando "una dosis con menos volumen y menos cuerpo". "Todos esos detalles tienen que venir en el prospecto y todavía no está cerrado, pero una vez lo haga, tendrá que aprobarse por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y ahí nosotros empezaremos a vacunar", ha concluido.