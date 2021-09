Un apartamento en Cádiz para padres de niños con cáncer: "Es una distracción para la familia"

Con casi 100 metros cuadrados y a 10 minutos de la playa, no es solo un apartamento. Este piso en Sanlúcar de Barrameda lleva años haciéndole un paréntesis al cáncer para que familias con hijos enfermos puedan desconectar de sus preocupaciones del día a día.

“Organizar algo con antelación no es fácil para nosotros”, explica Antonio. No saben qué va a pasar dentro de varios meses ni dónde van a estar, por eso no prepararon nada para este verano. Después de una semana de tratamiento, vinieron tres de descanso y las han pasado casi todas “encerrados en Sevilla a 40 grados”, explica Antonio. Necesitaban un descanso antes de la próxima semana de tratamiento así que hace unos días cruzaron los dedos y llamaron a la asociación para ver si había alguna fecha libre. La suerte se alió con ellos.