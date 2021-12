Una asociación de Málaga ayuda a que una madre se reúna con su hijo tras 18 años

Milta es paraguaya, tiene 54 años y vino a España a trabajar y allí dejó a su hijo Jonathan , tenía tan solo 7 años. Fue en 2003 y desde entonces no había vuelto a verlo. En Málaga donde se instaló y donde reside actualmente empezó a trabajar como asistenta del hogar para ayudar a su familia, sobre todo para pagarle una carrera de terapeuta a su hijo, al que ya solo le falta la tesis.

Mientras al otro lado del océano su esfuerzo construía una vida mejor para los suyos, en España Milta estaba sola y sola escuchó al médico decirle que tenía cáncer. Fue hace dos años. Volver a ver a su hijo se hizo más necesario que nunca para ella, pero no podía viajar ni tenía el dinero suficiente con el que comprarle un billete a su hijo para que viniera a España. Ahí es donde la asociación AVATÉS entra en esta historia transoceánica.

Llevan una semana juntos y la idea es que sigan así, al menos mientras Milta siga estando enferma. "Lo sigue tratando como si tuviera 7 años", dice Pepi, que sigue en contacto con ellos, "le dice no salgas, no vayas lejos que no conoces esto...". "Mamá que yo ya soy mayor", responde Jonathan, pero es que han pasado 18 años por todos menos por ellos.