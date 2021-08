El Ayuntamiento de Almería no cobrará las multas que puso durante el primer confinamiento

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado que el Ayuntamiento no cobrará las multas que a través de la Policía Local se interpusieron durante el primer estado de alarma que se decretó a causa de la pandemia de covid-19 el 18 de marzo de 2020.

"Si el estado de alarma era ilegal, no tiene mucho sentido que nosotros cobremos por infringir algo que en teoría no debería haberse producido, no al menos en esos términos", ha explicado el alcalde que también ha señalado que se efectuarán los trámites administrativos necesarios para revertir las cantidades que ya hayan sido despachadas.