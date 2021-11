El Ayuntamiento de Benahavís prepara una campaña para conocer si sus vecinos extranjeros están vacunados

Benahavís es un pequeño pueblo malagueño, de unos 8.000 habitantes, encaramado en Sierra Bermeja a siete kilómetros del mar que cuenta con la renta per cápita más alta de España. En concreto, según los últimos datos, son 7.800 las personas censadas de las que el 68 por ciento son extranjeros. De aquí, la dificultad para conocer los datos sanitarios de cada uno de ellos. Por esto, el ayuntamiento prepara una campaña para conocer si sus vecinos extranjeros están vacunados.

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía es “un punto negro” respecto a la vacunación, con solo el 38 por ciento de vacunados. Una cifra, que según fuentes del consistorio, no corresponde con la realidad ya que la mayoría de ellos "se han vacunado en origen" pero los datos oficiales no se cruzan entre países.

Conviven 101 nacionalidades en este pequeño municipio con una tasa de incidencia actual del 38,7 por ciento, lo que significa cuatro casos positivos en los últimos catorce días. Ante la imposibilidad de conocer los “datos reales”, el consistorio prepara ya una campaña que empezará en los próximos días. Enviaran cartas a los vecinos para que “por favor” proporcionen información sobre si están o no vacunados. Es la decisión que han tomado tras reunirse con la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía para tratar este asunto.

A más de 5.300 personas no residentes bajo el padrón de Benahavís recibirán la notificación por carta en la que se les preguntará si se han vacunado en sus países de origen. “No hay otra forma de saberlo, no nos llegan los datos de ellos”, aseguran las fuentes a NIUS. Confían en que una buena parte de los extranjeros empadronados ya están vacunados justificando así la baja tasa de incidencia en el municipio.

Desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía aseguran que Benahavís, al igual que gran parte de los municipios adscritos al Distrito Sanitario Costa del Sol cuenta con una gran cantidad de ciudadanos extranjeros, muchos de los cuales se encuentran empadronados en el municipio pero no son residentes.



"La mayoría de estos extranjeros se han vacunado en su país pero no han aportado el correspondiente certificado de vacunación", explican las fuentes, por lo que en las bases de datos figuran como no vacunados. "Para poder actualizar nuestras bases de datos, el Distrito Sanitario Costa del Sol está intentando ponerse en contacto con estos ciudadanos por vía telefónica (llamadas, SMS) y postal (correo ordinario, email)", aseguran.