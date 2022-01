El ayuntamiento de Níjar presenta alegaciones al proyecto del hotel en Los Genoveses, en Cabo de Gata

Cuando la Junta de Andalucía ha dado la luz verde al proyecto del hotel Los Genoveses después de años en trámites, el ayuntamiento de Níjar, en Almería, ha presentado alegaciones al considerar que no se cumple la ley. En concreto, la alcaldesa, Esperanza Pérez (PSOE), ha señalado que el camino de acceso a la finca es público y no tiene carácter privado como se aprecia en el proyecto autorizado. Al mismo tiempo, varias asociaciones no han tardado en mostrar su contundente rechazo a esta construcción.