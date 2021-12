Un bar de Cádiz pide que no vayan clientes sin vacunar: "no quiero volver a tener que cerrar"

Después de un año y medio cerrado por la pandemia, el Garbanzo Negro, un pequeño bar de Cádiz volvió a abrir este verano. Poco a poco se va recuperando pero la amenaza de una sexta ola ha llevado a su dueño, José Carlos Martín , a pedir a través de su página de Facebook a los no vacunados que "no vengan a visitarnos, de momento, por prevención... por el bien de todos...".

Aún así, su publicación también ha recibido críticas a través de Internet. "Me han puesto de nazi", asegura José Carlos muy afectado por los comentarios, "estoy alucinando". No se esperaba una reacción así porque en ningún momento ha dicho que nadie pueda entrar en su local. "Tampoco buscaba que esto fuera mediático", cuenta a NIUS, "solo quiero que no me vuelvan a cerrar el bar".