Muchos pescadores andaluces deciden no salir a faenar por el elevado precio del combustible

Amarrar el barco resulta estos días más económico que salir a faenar por el precio del combustible. De 0,29 que costaba hace un año, pagan ahora 1,18 euros. Una situación que ha hecho que muchos pescadores hayan decidido no salir a la mar. “No les compensa”, asegura Vicente González, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Carboneras, Almería.

Trabajar para pagar el gasoil es ilógico. Por ello ya hay muchos barcos amarrados, sin salir a faenar porque no merece la pena. En el caso de Vicente, dedicado a la pesca de cerco, que ahora están en parada biológica, se plantean qué hacer cuando llegue el momento. “Si el 1 de abril esto sigue así, no sé cómo lo vamos a hacer”, confiesa con preocupación. En el caso de estos barcos, hay un factor variable en juego y es que no todos los días se consigue gran material. Por lo que arriesgan a que salir a trabajar se traduzca en solo pérdidas.