Un barrio de Lepe se vuelca con una familia tras el incendio de su casa: "Estoy alucinando con mis vecinos"

"No sabemos valorar lo que tenemos hasta que pasa algo así", dice Manuel Leiva, que acaba de ver como un incendio ha arrasado su casa. Pero no se refiere a lo que ha perdido, no habla de los muebles que se han quemado, ni todo lo que han destruido las llamas. Manuel se refiere a sus vecinos de Las Moreras en Lepe. "Estoy alucinando con ellos".