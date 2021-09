Bioalverde, la empresa agrícola del respeto y la justicia: "Damos empleo digno a personas vulnerables"

Cuenta que la diferencia entre sus trabajos anteriores y este está en el trato: “No estaba acostumbrada a que me tratasen bien en mi trabajo. Mucho menos a este ambiente familiar que hay en Bioalverde. Mi situación me llevó a desarrollar una inseguridad en mí misma que también pude tratar en Cáritas. Ahora hablo aquí, contigo, y no tengo problemas. O hago una entrevista de trabajo. Hace un año sería imposible. Tampoco tengo miedo a equivocarme por si pueden echarme o recriminármelo”.