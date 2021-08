Bomberos de Mairena del Aljarafe liberan los dedos de una niña de 4 años atascados en una silla de plástico

Cerca de las cinco de la tarde, los bomberos de Mairena del Aljarafe, en Sevilla, recibieron una llamada solicitando ayuda para una niña de 4 años que tenía los dedos atrapados en una silla. La pequeña tenía los dedos metidos en los agujeros de una silla de plástico y no los podía sacar. Los nervios se apoderaron hasta que los bomberos consiguieron liberarlos en menos de una hora.



Bomberos del Aljarafe ha asegurado a NIUS que este tipo de intervenciones suele ser habitual, no sólo con niños sino también con animales. "Pese a lo aparatoso del hecho, en estas ocasiones la emergencia no requiere las prisas de un incendio, sino que se necesita calma, paciencia y mucha destreza", asegura.