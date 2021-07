La búsqueda del robot aspirador que se 'escapó' de casa en Cádiz y confundieron con una bomba lapa

Imagina que compra un robot aspirador haciendo un gran esfuerzo económico y, de repente, un día llega a casa, y no lo encuentra por ningún lado. Es lo que le ha pasado a una vecina de Trebujena, en Cádiz. Entonces, colocó un cartel pidiendo ayuda a los vecinos por si habían visto el aparato.

Es más frecuente en los pueblos pequeños abrir las puertas para que ventile la casa. En un momento de distracción, el aparato cogió la puerta, y se marchó. Después de buscarlo por todas partes, decidió pedir ayuda. El mensaje se podía leer pegado en la oficina de Correos de la localidad: “Ayer se salió de mi casa el robot aspirador y no lo encontramos. Por favor, lo he comprado con muchos sacrificios. Y no es el bueno, es el de la marca Lidl”.