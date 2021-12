Cae la banda 'indetectable' que robaba en naves industriales de la Costa del Sol utilizando hasta drones

Varios robos en naves industriales en la provincia de Málaga pusieron a la Policía Nacional en alerta. No ha sido tarea fácil dar con la 'banda indetectable' que no dejaban más rastro que el daño cometido. Los agentes del grupo de Robos detectaron que el modus operandi era similar a que utilizaban los protagonistas de una operación anterior, 'Way I', desarrollada un año antes.