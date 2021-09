Un Camino a caballo entre El Rocío y Santiago que ha vencido todos los obstáculos

Estos amigos caballistas empezaron el camino desde la Ermita del Rocío hacia el corredor del Río Tinto por la antigua vía del ferrocarril. Hay un proyecto en marcha para convertir la zona en vía verde, pero no antes de cinco años. Ese camino no existe, y pese a lo maravilloso de sus paisajes que desembocan en las ruinas de la mina, cuenta con un gran inconveniente, los puentes que cruzan el río .

"Uno de los puentes no hubo problema porque lo sorteamos cruzando el río, pero el puente de Salomón no fue posible cruzarlo, en las condiciones en las que está no lo puede cruzar ni un caballo ni una persona", asegura Quintero.