"¿Cuántos semáforos ve aquí?", la campaña de los comerciantes de Almería que triunfa en redes

Una mujer se dispone a pagar y el dependiente desconfía. "¿Cómo se yo que no es usted un robot?", le dice. A continuación, le saca una fotografía y le pide que señale en ella todos los semáforos. Cosas que te pasan en el comercio online y que no ocurren en tu tienda de barrio . Desde aceptar cookies, hasta el tiempo de pago que se acaba; usuarios, contraseñas, políticas de privacidad... Es el mundo virtual llevado a una tienda física.

Es la última campaña para promover el comercio local, la ha encargado la Asociación Almería Centro y es todo un éxito. "El día que nos la presentaron me encantó, me reí muchísimo", explica a NIUS Trini Villegas, presidenta de esta asociación. A los clientes también les ha gustado, o al menos eso le cuentan a Trini. "Será o no gracias a la campaña, pero lo cierto es que esta temporada está yendo bien", dice Trini que nota mayor afluencia de clientes en su zapatería del centro de Almería.